6 مخالفات لمؤسسات غير ملتزمة بإجراءات «كورونا» في دبي

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

رصدت بلدية دبي تزايداً في نسب التزام المؤسسات المختلفة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، خلال اليومين الأخيرين، حيث سجلت صفر إغلاقات، وست مخالفات فقط.

وحسب البلدية، فإن مفتشيها نفذوا 2361 زيارة تفتيشية ميدانية، على عدد كبير من المؤسسات التي تخضع لإشرافها، خلال اليومين الأخيرين، وبلغت نسب الالتزام العام 99%.

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية. وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

• 2000 زيارة تفتيشية للبلدية يومياً لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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