تصادم صهريج ومركبة يسفر عن حريق وإصابة 3 أشخاص

المصدر: محمد فودة ■ دبي

أصيب ثلاثة أشخاص في حريق شبّ نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبة وصهريج يحمل مواد قابلة للاشتعال على شارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من مخرج رأس الخور في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي، فيما سيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي على الحريق.

وأفاد الدفاع المدني في دبي بأن بلاغاً ورد الساعة 12:06 من صباح أمس عن الحادث الذي بدأ حين وقع تصادم بين سيارة رباعية الدفع وصهريج يحمل مواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى انحراف الصهريج وتجاوزه الحاجز الذي يفصل بين الاتجاهين، ثم توقفه بعرض الطريق، واشتعال النيران فيه نتيجة الاحتكاك، كما امتدت النيران إلى المركبة أيضاً.

وتحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز الراشدية على الفور إلى موقع الحادث، ووصلت بعد أربع دقائق من تلقي البلاغ، واكتشفت لدى وصولها أن النيران التهمت الصهريج والمركبة بالكامل، ولا يوجد أي أشخاص محصورين داخلهما، ومن ثم باشرت مكافحة الحريق، واستطاعت السيطرة عليه خلال 13 دقيقة، وفق إشارة قائد الفريق الذي تولى التعامل مع الحادث.

إلى ذلك، انتقلت دوريات تابعة لإسعاف دبي إلى موقع الحادث، حيث تولت نقل ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات متفاوتة إلى المستشفى، حيث خضعوا للفحص، وتلقوا العلاج اللازم، فيما تحملت دوريات تابعة لشرطة دبي مسؤولية تأمين حركة السير، وإخلاء الموقع لفرقة الدفاع المدني والإسعاف.

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