ضبط 54 خادمة مخالفة في دبي منذ بداية رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من استخدام الفئات المساعدة المُخالفة لقانون العمل بالبيوت، لما له من خطورة أمنية على المجتمع وعلى المتعاملين معها، سواء بالاستخدام المباشر أو غير المباشر لتلك الفئة، خصوصاً أثناء فترة الأعياد والمناسبات، داعية أفراد المجتمع إلى إبلاغ السلطات المعنية عند الاشتباه في وجود مخالفين، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.

وقال مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد علي سالم، إن إدارة المتسللين ضبطت 54 من الفئات المساعدة المُخالفة لعقود العمل من جنسيات مختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الحملة التي تنظمها الإدارة طوال شهر رمضان لضبط المخالفين من مختلف الفئات.

وأكد سالم أن حملة ضبط المخالفين مستمرة طوال العام، والإدارة تكثف الجهود خلال الشهر الفضيل نظراً إلى ارتفاع عدد المُخالفات من الفئات المساعدة لعقود عملهن خلال هذه الفترة.

وأوضح أن هذه العمالة تشكّل خطورة أمنية على المجتمع، نظراً إلى لجوء بعضهن إلى العمل بنظام الساعات طمعاً في جني كثير من المال خلال فترة قصيرة، فيسعين إلى دخول البيوت تحت أسماء وهمية ومن دون إثبات، ما يعد مخالفة لقوانين وأنظمة استخدام تلك الفئة من العمالة.

وطالب أفراد المجتمع بالامتناع عن استخدام العمالة المخالفة لخطورتها الأمنية وصعوبة ملاحقتها عند ارتكابها الجرائم والمخالفات، وإبلاغ السلطات المعنية فوراً عند الاشتباه في وجود مخالفين لقانون الإقامة.

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