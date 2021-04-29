مخمور يطلب من شقيقه تحمل مسؤولية حادث دهس بدلا عنه

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف من عقوبة تضليل العدالة التي تصل إلى الحبس وفقا للمادة (266) من قانون العقوبات، لافتا إلى أن إدلاء البعض بمعلومات كاذبة عن جرائم أو حوادث يعرضهم للمساءلة القانونية.

وعرض الشريف خلال حلقة اليوم من برنامج في حياتنا قصة الذي يبث عبر منصات الإمارات اليوم، قصة شاب طلب منه أخوه المخمور، أن يفديه ويتحمل مسؤولية حادث دهس ارتكبه أثناء قيادته مركبة على الطريق وهو تحت تأثير الخمر، إذ طلب منه أن يدعي أنه المتسبب في الحادث، فيما ستكون العقوبة مشددة بالنسبة له .

من جانبه حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف من قيام الأشخاص بدافع الشهامة الزائفة بتوريط أنفسهم في مثل هذه المواقف والاستجابة لمثل هذه الطلبات سواء كانت من الأخ أو صديق أو ابن ، إذ لابد أن يتحمل كل شخص مسؤولية فعله.

ومن الناحية القانونية، بين الشريف أن هناك مسؤولية تقع على السائق المخمور، وقد عاقب قانون السير والمرور الاتحادي كل من يقود مركبته تحت تأثير السكر ، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونبه أنه في حالة الزعم لدى الجهات الشرطية بأن القارئ هو مرتكب الحادث وليس أخيه ، فهذه جريمتين الأولى تضليل العدالة وعقوبتها الحبس بالمادة 266 من قانون العقوبات ، والثانية البلاغ الكاذب وعقوبتها للشخصين الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news