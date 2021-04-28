عصابات دولية تسرق الحسابات المصرفية بخصومات الوجبات السريعة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من خلال فرع الجرائم التقنية في شرطة رأس الخيمة الجمهور من السقوط في براثن عمليات احتيال إلكتروني تنفذها عصابات منظمة تقدم خصومات كبيرة على الوجبات السريعة، عبر صفحات مزيفة تستهدف سرقة الأموال من الحسابات المصرفية من خارج الدولة فور قيام المتصفحين بإدخال رقم البطاقات البنكية، مطالبة بضرورة التأكد من سلامة وأمان الصفحات والمواقع الإلكترونية وعدم الانجرار وراء العروض الوهمية والمشبوهة.

وأوضحت، خلال فيديو توعية نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة الحذر من عصابات منظمة تستهدف متصفحي المواقع الإلكترونية ومنها الإعلانات الخاصة بالوجبات والأطعمة السريعة التي تظهر في أعلى محركات نتائج البحث بخصومات تصل لغاية 50%، والتي غالباً ما تكون صفحات مزيفة ومشابهة لصفحات المواقع الأصلية.

وأضافت أنه فور دخول المتصفح إلى الصفحة المزيفة وتعبئة بياناته الخاصة وبيانات بطاقته البنكية، تقوم العصابة على الفور بسحب مبالغ مالية ضخمة من حساب الضحية مباشرة من خارج الدولة، مطالبة الأفراد بالحذر والتأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الانسياق وراء التخفيضات والعروض الوهمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news