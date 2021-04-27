وفاة شاب مواطن بتصادم في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين ■ أم القيوين

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 17 عاماً، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين على أحد طرق إمارة أم القيوين.

وأفادت إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، بأنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على أحد طرق الإمارة، وأسفر الحادث عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 17 عاماً، وإصابة شخصين آخرين بإصابات متوسطة في الحادث.

وأضافت أنه فور وقوع الحادث تم إرسال الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المكان وتم نقل المصابين والشاب المتوفى إلى المستشفى، متابعة أن الإمارة سجلت مساء السبت الماضي وقوع حادث دهس لعامل آسيوي في منطقة صناعية الثعوب، وأسفر الحادث عن إصابة العامل بإصابات بليغة وتم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة في أم القيوين لتلقي العلاج.

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