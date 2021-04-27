بلدية دبا الحصن تخالف 31 منشأة بيطرية خلال 3 أشهر

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشفت بلدية دبا الحصن أن قسم الخدمات البيطرية، نفذ 782 جولة تفتيشية مفاجئة على المنشآت البيطرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، أسفرت عن مخالفة 31 محلاً بيطرياً، متمثلة في إنذار 26 منشأة ومخالفة خمس منشآت وأسواق بيع حيوانات لمخالفتها القوانين والأنشطة التجارية الخاضعة للرقابة البيطرية.

وأكد مدير البلدية، طالب عبدالله اليحيائي، استمرار الجولات التفتيشية والرقابية على المحال والمنشآت البيطرية طوال العام، للتأكد من تطبيقها للأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن الخدمات البيطرية ذات أهمية وتعود بشكل أساسي على صحة المواطنين والمقيمين نظراً لتقديمها خدمات لمربي الماشية وتقديم الأدوية المناسبة واللقاحات والمستلزمات الطبية لهذه الحيوانات.

وأوضح أن البلدية بكل أقسامها تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، من أجل راحتهم وسعادتهم، والتأكد من التزام الجميع باللوائح والقوانين، حتى تكون دبا الحصن مقصداً للمواطنين والمقيمين من مختلف المناطق.

وتابع أن البلدية لا تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التي تفرضها على الجهات المخالفة، داعياً الأفراد إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها والتواصل المباشر مع البلدية.

وأوضح اليحيائي أنه من المحظورات التي تفرضها البلدية على محال بيع الحيوانات بيع أية أغذية للاستهلاك البشري أو أي سلع مثل البقالة أو بيع الحيوانات للأطفال خصوصاً التي تحتاج إلى عناية ومعرفة، وعدم مجاورة محال الحيوانات الأليفة لمحال تداول الأغذية وما في حكمها منعاً للتلوث البيئي.

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