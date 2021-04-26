وفاة مواطن يبلغ من العمر 17 عاماً بحادث تصادم بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 17 عاما يوم الجمعة الماضي، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين على أحد الطرق بإمارة أم القيوين، وأوضحت إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، أنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين مركبتين ليل الجمعة الماضي على أحد طرق الإمارة، حيث أسفر الحادث عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 17 عاماً، ووقوع إصابة بليغة وإصابة اثنين آخرين بإصابات متوسطة.

وأضافت، أنه فور وقوع الحادث تم إرسال الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ للمكان وتم نقل المصابين والشاب المتوفى للمستشفى، وتابعت أن الإمارة سجلت مساء السبت الماضي وقوع حادث دهس لعامل آسيوي في منطقة صناعية الثعوب بأم القيوين، أسفر عن الحادث عن إصابة العامل بإصابات بليغة وتم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين لتلقي العلاج.

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