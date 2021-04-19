خبير قانوني: القتل الخطأ لا يمنع من الإرث

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف إنه وفقاً لمذهب المالكية المعمول به في الدولة فإن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد فقط أما القتل الخطأ فلا يمنع الإرث،

وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.

وأضاف الشريف إن المالكية ذهبوا إلى أن القتل الخطأ وإن لم يمنع الإرث عامة إلا أنه يمنع الإرث من الدية، ولكن من الناحية التأمينية ، مشيرا إلى أنه من المفترض أن شركة التأمين تسدد ما يتم القضاء به من دية أمام المحكمة المختصة سواء الجزائية أو المدنية حسب الأحوال.

جاء ذلك ضمن حلقة اليوم من برنامج " في حياتنا قصة" عبر منصات الإمارات اليوم، حيث ذكر قارئ إنه تسبب خطأ في قتل ابنه بالمركبة، بعد شجار وعصبية مع زوجته، متسائلا حول مدى أحقيته في طلب الدية الشرعية من شركات التأمين عن قتله خطئًا، للتصدق بها على الفقراء.. تابع تفاصيل القصة عبر منصات الصحيفة.

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