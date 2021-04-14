متسوّلون يستغلون «كورونا» في ابتزاز الأفراد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم التعامل مع المتسولين الذين يستغلون الظروف الراهنة، ويختلقون قصصاً غير حقيقية بهدف الاحتيال على أهل الخير، وابتزاز أموالهم من خلال الأساليب المباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات «الدردشة».

وأوضحت أن المتسولين يستغلون دخول شهر رمضان المبارك ويستدرون تعاطف أفراد المجتمع، ويستغلون الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية ودخول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الدولة وضعت قنوات رسمية للأعمال الخيرية، وتقديم المساعدات متوافر لدى الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وأكدت إعداد خطة أمنية متكاملة عبر مراكز الشرطة في أبوظبي لشهر رمضان، واتخاذ التدابير الرقابية والإجراءات الوقائية بمضاعفة الجهود وتكثيف الوجود الأمني للدوريات في الأماكن التي من المتوقع أن توجد فيها فئة المتسولين.

وأشارت إلى جهودها في التصدي لهذه الآفة عبر حملات التفتيش والتوعية والضبط، التي أسهمت في خفض الجريمة، والقضاء على السلوكيات التي تعطي انطباعاً سلبياً عن المجتمع.

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على التعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن أماكن وجود المتسولين، بالاتصال بمركز القيادة والتحكم 999، وخدمة «أمان» على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أو بوساطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مع الحرص على عدم إعطائهم الأموال، أو الاستجابة لأساليبهم الاحتيالية غير المشروعة.

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