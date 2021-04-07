«نيابة دبي» تنتهي من التحقيق مع متهمي واقعة مخالفة السلوك العام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صرّح النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم، ووجهت إليهم تهمتا الفعل الفاضح العلني، وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية.

وأضاف أنه تم حبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات، وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة، لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة.

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