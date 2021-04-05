«كمامة» تكشف سرقات الخادمة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اكتشفت ربة منزل (خليجية) أنها تتعرض لسرقات ممنهجة من خادمتها، بعدما رأت كمامتها ذات الرسوم المميزة ملقاة في حجرة المتهمة، إذ سألتها عن سبب وجودها لديها، فأخبرتها الخادمة بأنها هي التي أعطتها إياها، ما أثار شكوك صاحبة المنزل، ففتشت حجرتها، لتفاجأ بوجود مسروقات كثيرة، شملت هواتف حديثة، وجهازاً لوحياً، وفستاناً، ونظارة سباحة، وسلسلة ذهبية، وأطعمة، وملابس. وأبلغت الشرطة، فانتقلت دورية مختصة إلى موقع البلاغ، حيث سجلت الواقعة وضبطت المتهمة، ثم أحالتها إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات.

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