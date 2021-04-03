حكم مشدد لبائع تعقب ربة منزل واعتدى عليها بعد تصويرها في منزلها

المصدر: محمد فودة-دبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بالسجن المؤبد بحق بائع آسيوي يبلغ من العمر 23 عاماً تعقب ربة منزل بعد قيامها بتوصيل ابنها إلى موقف السيارات، وعند وصولها إلى شقتها فوجئت به يهددها بسكين من الخلف ويجبرها على دخول الشقة، وخلع ملابسها وتصويرها عارية قبل أن يغتصبها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها توجهت لتوصيل ابنها إلى المواقف يوم 16 فبراير الماضي ثم عادت إلى الشقة في حوالي الساعة 11.42 صباحاً، وقبل أن تدخل فوجئت بشخص يضع سكيناً على رقبتها وطلب منها الدخول، وفور قيامها بذلك صرخت بشدة واستغاثت، وقاومت المتهم بركله ودفعه لكنه أدخلها غرفة النوم وأجبرها على خلع ملابسها وصورها عارية بهاتفه، ثم اغتصبها، ومن ثم سرق 200 درهم من محفظتها، وأخبرها أنه يعرف هويتها وترددها على سوبر ماركت قريب من المنزل، وهددها بنشر الفيديو الذي صوره لها إذا أبلغت الشرطة، وطلب منها التأكد من خلو الممر المؤدي إلى الشقة ثم غادر، لكنها أخبرت زوجها الذي أبلغ الشرطة بدوره.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن رجلاً استوقف دورية شرطة في الشارع وأخبر أفرادها بتعرض زوجته للاغتصاب والسرقة من قبل شخص مجهول ببناية في منطقة نايف، لافتاً إلى تشكيل فريق عمل وضبط المتهم خلال يومين فقط من تنفيذ الجريمة، واعترف طواعية بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

من جهته طعن الوكيل القانوني على المتهم ضد الحكم، وبعد النظر في الطعن من قبل محكمة الاستئناف حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد، ثم إبعاده بعد قضائه فترة العقوبة.

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