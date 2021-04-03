شرطة أبوظبي تحذّر من ترك السيارة في حالة تشغيل أثناء التسوّق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة تشغيل أثناء التسوّق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي (ATM)، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيرة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم خصوصاً الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنصّ على أنه «يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائر وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه»، وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على أن عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور يمثل مخالفة غرامتها 500 درهم.

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