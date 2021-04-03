بلدية عجمان تصدق 80 ألف عقد إيجار العام الماضي

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأنها توفر للمتعاملين قنوات عدة لتصديق عقود الإيجار بأنواعها كافة، في مراكز الخدمة المختلفة التابعة للبلدية والخدمة عبر الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أنها صدقت 80 ألفاً و182 عقداً في كل من مدينة عجمان ومصفوت والمنامة العام الماضي.

وأكدت أنها وفرت للمراجعين والمتعاملين التسهيلات اللازمة لتصديق عقود الإيجار بكل من مدينة عجمان ومصفوت والمنامة، وفق أحدث الطرق والأساليب التي تعتمد على التحول الرقمي تماشياً مع استراتيجية البلدية في هذا المجال، وانطلاقاً من حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأداء، وتقديم خدماتها بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية. وأوضحت أنها وفرت الوسائل التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين لتصديق عقود الإيجار، إذ يمكنهم تصديق العقد عن بُعد من خلال نظام تصديق عجمان الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإيجارية المقدمة للمتعاملين، وتوفير خدمات ذكية وسهلة ومرنة وآمنة لتصديق العقود بما يتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، وفي الوقت نفسه يختصر الوقت والجهد. وتابعت أن توفير هذا النظام جاء سعياً من بلدية عجمان لاستكمال سياستها التي تهدف لجعل عجمان إمارة ذكية بكل المواصفات والمقاييس العالمية وفي شتى المجالات، والعمل على تسخير جميع الإمكانات المتاحة في الدائرة لخدمة المتعاملين بشكلٍ ابتكاري ومميز لرفع نسبة رضاهم وتعزيز مسيرة التميّز المؤسسي. وأوضحت أن المستندات المطلوبة لتقديم هذه الخدمة، استمارة تصديق، وشهادة براءة ذمة من الصرف الصحي في عجمان، وشهادة عدم ممانعة من شركة النظافة، وبعدها يستطيع المستأجر تصديق عقده بسهولة.

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