أطفال يزعجون «999» بالمكالمات غير المهمة

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

ناشدت شرطة أبوظبي الأهالي بضرورة الانتباه إلى أطفالهم وتوعيتهم بأهمية رقم هاتف الطوارئ 999 في تلبية النداءات الضرورية، وعدم إزعاج السلطات، لافتة إلى أن البعض يترك هاتفه المتحرك في (الجيب)، ما يؤدي إلى الضغط على الشاشة والاتصال برقم الطوارئ دون أن يدرك ذلك.

وأفادت إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، بأنها تتلقى عديداً من المكالمات المزعجة من أطفال أو مراهقين للاستفسار عن أشياء لا تدخل ضمن اختصاصها الرئيس، ويتم تحويل المكالمات إلى جهات الاختصاص للرد عليهم.

وأشارت إلى أن أولوية الاتصالات بغرف العمليات، للبلاغات الأكثر جدية وخطورة خصوصاً المتعلقة بإنقاذ حياة البشر والاستجابة لها في أسرع وقت، موضحة أنها لا تهمل أي نداء وتتعامل مع المكالمات بكل جديّة.

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