حبس امرأتين بتهمة استدراج رجل وتصويره عارياً

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس امرأتين ثلاث سنوات وغرامة 20 ألفاً و500 درهم، بعد إدانتهما بالاشتراك مع امرأتين هاربتين بتشكيل عصابة نسائية استدرجت رجلاً آسيوياً عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، بإعلان عن خدمة تدليك «مساج» بسعر مغرٍ تتصدره صورة امرأة أوروبية مثيرة، وبمجرد سقوطه في الفخ قمن بضربه وتصويره عارياً وإجباره على الإفصاح عن الرقم السري لبطاقته البنكية وسحب 20 ألفاً و500 درهم منها.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، بأنه شاهد إعلاناً للتدليك فتواصل مع الرقم وحدد موعداً وتوجه إلى العنوان في منطقة البرشاء وحين قرع الباب فتحت له امرأة إفريقية سحبته بقوة إلى الداخل، وأغلقت الباب بإحكام، وفوجئ بثلاث نساء أخريات يهاجمنه بقوة، فصرخ مستغيثاً لكن إحداهن كتمت فمه بوسادة، وهددنه بسكين إذا لم يتوقف عن الصراخ.

وأضاف أن المتهمات أخذن هاتفه النقال وحافظته ثم نزعن عنه ملابسه وأجبرنه على الإفصاح عن رقم بطاقته البنكية، وسحبت إحداهن منها مبلغ 20 ألف درهم على خمس دفعات.

وتعرف المجني عليه في طابور التشخيص على المتهمتين، لافتاً إلى أن الأولى أمسكته من يده وصفعته على وجهه، وجلست على صدره كونها ثقيلة الوزن فشلت حركته وحملته على تسليم ما لديه من نقود، أما الأخرى فنزعت ملابسه بالكامل واستولت على هاتفه النقال وأجبرته على الإفصاح عن بيانات بطاقته.

وذكر شاهد من شرطة دبي، أنه فور تلقي البلاغ انتقلت دورية مختصة، وتم تدوين إفادة المجني عليه، وبإجراء عمليات البحث والتحري وردت معلومات موثوقة المصدر حول هوية امرأتين متورطتين في الواقعة، فتم إعداد كمين لهما وضبطهما يوم 11 من أغسطس الماضي.

وبسؤال المتهمة الأولى أقرت طواعية بتورطها في الواقعة رفقة نساء أخريات شكلن عصابة متمرسة في استدراج الرجال عبر شبكة الإنترنت عن طريق وضع صورة لامرأة أوروبية جميلة، ثم يقمن بتخويفه واحتجازه وإذلاله، وإجباره على الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة البنكية، وتقوم إحداهن بالذهاب إلى جهاز الصراف الآلي وتسحب النقود، لافتة إلى أن حصيلتها من الجريمة بلغت 250 درهماً، لكنها أنكرت تهديد المجني عليه بسكين.

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