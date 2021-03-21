«جمارك دبي» تحبط تهريب 3 كيلو جرامات سبائك ذهبية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أحبطت جمارك دبي تهريب سبائك ذهبية تزن ثلاثة كيلوجرامات، كانت بحوزة مسافرة قادمة من دولة أفريقية، بعد الاشتباه بها، ومحاولتهاخداع المفتشين بنقلها إلى حقيبة صديقتها.

وأوضح مدير مبنى المطار رقم ثلاثة مكلف، خليفة بن شاهين لـ«الإمارات اليوم» أن أحد مفتشي جمارك دبي اشتبه في إحدى حقائبالمسافرين القادمين من إحدى الدول الأفريقية، عبر أنظمة التفتيش الجمركية المستخدمة في مطار دبي الدولي بالمبنى رقم ثلاثة، حيث لاحظالمفتش وجود ما يشبه السبائك الذهبية، فتواصل مع الأقسام الداعمة لعمليات التفتيش، لضمان اتباع الإجراءات اللازمة.

وتابع: «عند استلام المسافرة الحقيبة المشتبه فيها، تمت متابعتها من خلال العمليات، والفرق الميدانية لضمان وصولها إلى نقطة التفتيش».

وأضاف ابن شاهين: «بعد استلام الحقيبة، حاولت صاحبتها تضليل رجال الجمارك، حيث أخرجت السبائك وتمريرها لصاحبتها القادمةمعها على الرحلة نفسها، حيث وضعتها في حقيبة اليد، ظناً منهما أن هذه الحيلة ستنجح في تنفيذ مخططهما بتهريب السبائك، وعند بوابةالخروج، سأل المفتش المناوب حاملة السبائك إذا كان لديها أي شيء تخفيه يستوجب سداد رسوم جمركية، فنفت، فأعاد السؤال مجدداً،ولكنها نفت للمرة الثانية، وهنا طلب ضابط الجمارك تفتيش حقيبة اليد ليخرج منها ثلاث سبائك معدنية صفراء، وبعد الكشف عليها تبين أنهامن الذهب الخالص عيار 24 بوزن ثلاث كيلو جرامات».

وأكد أن جمارك دبي تمتلك منظومة رائدة في التفتيش الجمركي، ويمثل التحدي الأكبر الذي واجهته جمارك دبي طوال السنوات الماضية، هوتحقيق المعادلة الصعبة بين تسهيل وتسريع مرور المسافرين والشحنات والبضائع من ناحية، باعتبار ذلك مهمة أصيلة ورئيسية للجمارك، وبينالوفاء بعهود الدائرة للاقتصاد والمجتمع المحلي بحمايته من نفاذ المواد الخطرة والممنوعة والمقيدة والحفاظ على مقدراته البشرية والاقتصادية.

وأضاف: «البعض يحاول استغلال التسهيلات والإجراءات السريعة التي تطبق في مطارات دبي، التي تعد محورية في حركة المسافرين،بمحاولات بائسة لتهريب المخدرات والذهب والأحجار الثمينة، ولكن كل هذه المحاولات يكتب لها الفشل على يد كادر المفتشين الأكفاء ومساندةالأجهزة المساعدة و الأنظمة المتطورة».

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