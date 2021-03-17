سائقة متهورة ترتكب 414 مخالفة مرورية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط مركبة ارتكبت سائقتها 414 مخالفة مرورية تجاوزت قيمتها 247 ألفاً و490 درهماً، معظمها مخالفات ضبطت بواسطة الرادار لتجاوز السرعة المحددة للطريق.

وأفاد رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، الرائد راشد حميد بن هندي، بأن دوريات الشرطة رصدت مركبة ارتكب سائقها 414 مخالفة بمعدل أربع مخالفات أسبوعياً على مدار ثلاثة أعوام.

وبالتحري تبين أن المركبة تعود ملكيتها إلى امرأة عربية في الـ30 من العمر، تراكمت عليها المخالفات المرورية بقيمة 247 ألفاً و490 درهماً، وتم حجز المركبة لحين سداد المبلغ بالكامل، وتبين أن سبب ارتكاب المخالفات الإهمال وعدم الانتباه لسرعة الطريق، وفي حال عدم السداد خلال ستة أشهر سيتم بيع المركبة في المزاد العلني لبيع المركبات، مع قفل الملف المروري ما يترتب عليه عدم التمكن من إجراء أي معاملة مرورية حتى يتم سداد المبلغ المستحق.

وأوضح أن السرعة الزائدة تعتبر أحد أهم أسباب وقوع الحوادث على الطرق، وتندرج تحت بند المخالفات المشددة، وتصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم/‏الساعة إلى فرض غرامة 3000 درهم، بالإضافة إلى 23 نقطة مرورية لسجل السائق، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، بينما تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 60 كم/‏الساعة إلى غرامة تصل قيمتها إلى 2000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً.

ودعا الرائد بن هندي، السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والانتباه للوحات تحديد السرعة لكل طريق، لتجنب المخالفات والحوادث المرورية، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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