انزلاق مركبة محملة بدرّاجات مائية إلى البحر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تمكن فريق الإنقاذ البحري في شرطة دبي، من انتشال مركبة انزلقت عن منزل القوارب في ميناء الصيادين في أم سقيم نحو مياه البحر، بدلاً من إنزال الدرّاجات على الشاطئ، كما انتشل الفريق عدداً من الدرّاجات المائية التي كانت محملة على مقطورتها.

وأفاد رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ المقدم علي عبدالله النقبي، بأن مواطناً كان يعتزم إنزال عدد من الدرّاجات المائية للبحر في منزل القوارب بميناء الصيادين رقم ثلاثة في أم سقيم، إلا أن المركبة انزلقت نحو المياه بسبب فقدان التوزان أثناء إنزال الدراجات المائية، ولم يتعرض صاحبها لأي إصابات.

وقال النقبي: «بعد ورود البلاغ، توجه الفريق المختص من الإنقاذ البحري فوراً للموقع، لتقديم المساعدة في انتشال المركبة والدراجات والمقطورة من البحر، والتأكد من صحة وسلامة قائد المركبة».

ودعا مرتادي البحر ومحبي ممارسة الأنشطة البحرية التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، أثناء عملية إنزال الدرّاجات المائية.

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