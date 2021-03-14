شرطة أبوظبي تحذر عملاء البنوك من استخدام غرباء حساباتهم البنكية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذّرت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم والسماح لأشخاص غرباء بإدارتها، سواء بالسحب أو تحويل الأموال من الحساب لحسابات أخرى داخل الدولة أو خارجها، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات قاموا باستغلالهم لفتح حسابات بنكية، وإيهامهم بأنها لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت وإجراء التحريات تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية في تحويل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين.

وأكدت المديرية أن تجار المخدرات، نتيجة لتضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة، يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات، عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية وخول غيره بإدارته كحساب لاستقبال الأموال المرسلة بهدف شراء المواد المخدرة، ما يعرض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك في تجارة المخدرات، وكذلك تهمة غسيل الأموال.

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