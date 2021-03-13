شرطة أبوظبي تحذر عملاء البنوك من السماح لغرباء باستخدام حساباتهم "لتجارة الممنوعات"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذرت مديرية مكافحة المخدرات، بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم، والسماح لأشخاص غرباء بإدارتها، سواء بالسحب، أو تحويل الأموال من الحساب إلى حسابات أخرى، داخل أو خارج الدولة، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية التي تدخل في إطار تجارة المخدرات.



وأشارت إلى وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات، قاموا باستغلالهم لفتح حسابات بنكية، وإيهامهم بأنها لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت، وإجراء التحريات تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية، في تحويل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين.



وأكدت المديرية أن تجار المخدرات، ونتيجة لتضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة، يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات، عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية وخول غيره إدارته، كحساب لاستقبال الأموال المرسلة بهدف شراء المواد المخدرة، الأمر الذي قد يعرض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك بتجارة المخدرات، وكذلك تهمة غسيل الأموال.

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