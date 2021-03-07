إغلاق محلّ في عجمان بسبب الازدحام

المصدر: عجمان ■ وام

أغلق الفريق المحلي للأزمات والكوارث والطوارئ في عجمان، بالتنسيق مع شرطة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية، محلاً أقام تنزيلات لديه ما تسبب في التزاحم والاكتظاظ بين المتسوقين، مع عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، واستقبال ما يفوق الطاقة الاستيعابية من المتسوقين في المحل.

وتم تغريم المحل 5000 درهم لمخالفته التوجيهات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأهاب فريق الأزمات والكوارث والطوارئ بأصحاب المحال التجارية في الإمارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالقرارات الصادرة لمواجهة الجائحة، والحد من تفشي الوباء وخفض الإصابات، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة على المنشآت المخالفة.

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