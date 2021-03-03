اختلفا على حضانة الأطفال.. فطعنها بالسكين‎

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، بحبس خليجي سنة، وتغريمه 3000 درهم، بتهمة الاعتداء على طليقته نتيجة خلافهما على حضانة الأطفال، حيث تعمد صدم مركبتها وضربها بسكين، في يديها وساقها ووجها ما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة وتشوه بالوجه، كما وجه لها ألفاظاً تخدش من شرفها، وذلك حسب لائحة اتهام النيابة العامة.

وقال المتهم، خلال المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من محبسه في المؤسسة العقابية، إن الاتهامات المنسدة إليه غير صحيحة، وأن تصادم مركبته بمركبة طليقته وقع دون قصد، وطلب محامي المتهم بعرض المجني عليها، على لجنة ثلاثية من أطباء مختصين لتوقيع الكشف الطبي وبيان عما إذا كانت إصابتها بالوجه يستحيل زوالها من عدمه، مطالباً ببراءة موكله استناداً إلى انتفاء أركان الجريمة واحداث العاهة المستديمة دون قصد، وكيدية الاتهام وانكار موكله بالتهم المسندة إليه في مراحل التحقيقات.

وادعى محامي المجني عليها مدنياً بقيمة 51 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار التي أصابت موكلته.

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