بلدية دبي تصادر كميات ضخمة من منتجات التبغ ومادة البان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قامت بلدية دبي بحملات مكثفة على محال ومستودعات بيع التبغ ومنتجاته في الامارة للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تمت مصادرة أكثر من 416744 علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات الامارتية المعتمدة و لا تحمل الطابع الضريبي الرقمي، وذلك في أحد المستودعات الواقعة في منطقة راس الخور. كما تمت مصادرة أكثر من 26 طن من مادة البان المحظورة في المستودع ذاته.

وقالت مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع: انه قد تم مصادرة منتجات التبغ من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب وتم إتلاف ما تم ضبطه من مادة البان وفق الإجراءات المتبعة في بلدية دبي، بالإضافة إلى مخالفة المؤسسات وفق التشريعات المعمول بها.

وتؤكد بلدية دبي على استمرارية أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات ذات الصلة في الإمارة لرصد مخالفات الصحة البيئية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المجتمع.

كما تدعو بلدية دبي الجمهور الكريم إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن من خلال التواصل المباشر مع بلدية دبي من خلال الهاتف المجاني 800900 أو من خلال قنوات التواصل الأخرى من خلال نافذة "منتجي" في التطبيق الموحد لبلدية دبي.





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