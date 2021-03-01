%62 انخفاض وفيات الحوادث المرورية في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ترأس مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الرابع من عام 2020، واستمع والحضور في بداية الاجتماع إلى شرح عن إحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية، وإحصاءات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان.

وأظهرت الإحصاءات انخفاض معدل وفيات حوادث المرور بنسبة 62% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، كما حقق مؤشر وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان 1.8% في عام 2020، وكان المستهدف 2.7%.

واطلع الزفين على نتائج الحملات المرورية في العام الماضي مقارنة بعام 2019، ومن ضمنها حملة سلامة المشاة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ورمضان بلا حوادث، والعودة للمدارس، وصيف بلا حوادث، والسرعة القاتلة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية في العام الماضي 147 ألفاً و561 مستفيداً في عام 2020 مقابل 131 ألفاً و808 مستفيدين في عام 2019.

كما أطلع على الإحصاءات الخاصة بإدارة الفعاليات التي شاركت في 258 فعالية في العام الماضي، مقارنة بـ1211 فعالية خلال الفترة نفسها من عام 2019، بينما بلغ عدد المواكب التي شاركت فيها 306 مواكب في عام 2020 مقابل 218 موكباً في الفترة نفسها من عام 2019، فيما نظم المعهد المروري 108 دورات في العام الماضي، استفاد منها 1235 شخصاً مقابل 167 دورة في عام 2019 استفاد منها 1069 شخصاً.

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