وفاة شقيقين مواطنين إثر تدهور مركبتهما على طريق الإمارات برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفي شقيقان مواطنان يبلغان من العمر 27 و17 عاما، إثر وقوع حادث انحراف وتدهور مركبتهما عصر اليوم الخميس على الطريق الدائري " الامارات العابر " باتجاه مدينة شمل شمال مدينة رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة الخامسة عصراً، يفيد بوقوع حادث انحراف وتدهور مركبة على شارع الإمارات ‏نتج عنه وفاة شخص وإصابة الآخر بإصابة بليغة.

وأوضح، أنه فور وقوع الحادث تم إرسال دوريات الشرطة والإسعاف الوطني على وجه السرعة إلى موقع الحادث، وتبين أنه وقع نتيجة فقدان السائق الذي كان يرافقه شقيقه السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى لانحراف المركبة وتدهورها عدة مرات، ولفت إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى والمصاب الى المستشفى، حيث توفي المصاب لاحقاً في المستشفى متأثرا بإصابته البليغة التي تعرض لها جراء الحادث البليغ.

وأضاف النقبي، أنه يجب على قائدي المركبات الانتباه أثناء القيادة والالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم من الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

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