امرأة ترتكب 15 مخالفة مرورية بسيارة طليقها

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام امرأة بسداد 15 مخالفة مرورية، ارتكبتها بسيارة مسجلة باسم «طليقها»، وفّرها لها بعد انفصالهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل برفع دعوى، طالب فيها بإلزام زوجته السابقة بأداء مبلغ 7290 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، وتم الطلاق، ووفر لها سيارة بناءً على حكم قضائي، إلا أنها ارتكبت مخالفات بالقيمة المطالب بها، واضطر إلى سداد المخالفات نظراً لكون السيارة مسجله باسمه، فيما لم تقم المدعى عليها برد قيمة المخالفات.

أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق قيام المدعى عليها بارتكاب 15 مخالفة مرورية، بقيمة 3425 درهماً، وأنها المسؤولة عن هذه المخالفات، كون السيارة تحت حيازتها.

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