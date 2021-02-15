السيطرة على حريق سكراب بالشارقة ‎

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

تمكنت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق سكراب وقع اليوم في المنطقة الصناعية السادسة، دون وقوع إصابات.

وتفصيلا، أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أنه وردها بلاغ لغرفة العمليات الساعة 12:28 يفيد بوقوع حادث حريق في سكراب بالمنطقة الصناعية 6 وجرى التعامل معه، وإخماده من قبل فرق الإطفاء.

ولفتت إلى أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات في الساعة 1:50 من مساء اليوم وجاري عملية التبريد.

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