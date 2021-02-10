شرطة أبوظبي: 90% من السائقين يستفيدون من «إشعارات الضباب»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

كشف استطلاع للرأي أجرته شرطة أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، أن 90% من مستخدمي الطرق يستفيدون من خاصية «الإشعارات العاجلة» عبر تطبيقها الذكي لتنبيه السائقين أثناء تشكُل الضباب على طرق الإمارة.

وأفاد مدير مركز التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني، الرائد خليفة عبد الله العبيدلي، بأن 90% من جمهور المتابعين لحسابات شرطة أبوظبي أكدوا استفادتهم من التنبيهات التي تبثها شرطة أبوظبي لإشعار السائقين بخفض السرعات القصوى على بعض الطرق أثناء حالت تشكل وتراكم الضباب.

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي تحرص على استطلاع رأي الجمهور تجاه الخدمات العديدة التي تقدمها مختلف القطاعات الشرطية في الإمارة، بغرض تحسين وتطوير عملية التواصل المستمر بين شرطة أبوظبي وجمهورها.

وذكر أن نتائج الاستطلاع أظهرت أهمية الخاصية الجديدة التي أطلقتها شرطة أبوظبي على تطبيقها للهواتف الذكية، والتي تتولى تنبيه السائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار وفي حالات الازدحام المروري، وذلك بهدف تعزيز سلامة السائقين حيث يتوجب عليهم فور تلقي هذه الإشعارات الالتزام بقيادة المركبة وفقاً للسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات تغير الطقس وهي 80 كم/ساعة كحد أقصى.

وأشار إلى أن إدارة الإعلام الأمني تستفيد من نتائج استطلاعات الرأي لإعادة توجيه «صناعة المحتوى الرقمي»، لحسابات وصفحات شرطة أبوظبي على شبكات التواصل الاجتماعي، بما يعزز من فاعلية الرسائل الإعلامية، ويزيد من انتشارها وتأثيرها وتفاعل الجمهور معها، تحقيقًا للأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الثقة والتواصل الفعال بينها وبين الجمهور المحلي. كما تؤكد أهمية الرسالة الإعلامية المرتبطة بزيادة الوعي المروري وتحفيز السلوكيات المرورية الإيجابية.

يذكر أن حسابات وصفحات شرطة أبوظبي عبر قنواتها الإعلامية والتواصلية تقدم خدمات إخبارية شاملة ومصورة، إلى جانب الرسائل التوعوية، والتنبيهات التحذيرية الاستباقية، بالحالات الطارئة على الطرق على مدار الساعة، تأكيدًا لأهمية الشراكة والتفاعل المستمر بين الشرطة والمجتمع بهدف تعزيز أمن وسلامة المجتمع في كل أنحاء إمارة أبوظبي.



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