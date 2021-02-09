مركبة تقتحم محلاً وتصيب 3 عاملين في «الرفاعة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فقد سائق مركبة السيطرة على مقود السيارة، ما أدى إلى صعودها الرصيف، واقتحام أحد المحال التجارية في منطقة الرفاعة، والتسبب في إصابة ثلاثة عاملين في المحل بإصابات بسيطة.

وقال مدير مركز شرطة الرفاعة، العميد أحمد بن غليطة، إن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، أثناء محاولة سائق المركبة الانتقال من أحد الشوارع الفرعية إلى شارع آخر، وبدلاً من أن يُوقف المركبة لمراعاة ظروف الطريق وحركة السير، عبر الضغط على دواسة المكابح، ضغط على دواسة الوقود، ما أدى إلى زيادة سرعتها، وعدم قدرته في السيطرة عليها، ثم صعودها على الرصيف، واقتحامها المحل، بعد كسر واجهته الزجاجية.

وأشار إلى أن المصابين في المحل التجاري تلقوا العلاج الطبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

ودعا بن غليطة سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، والحرص على اليقظة والانتباه الدائم أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية المحددة، ومراعاة ظروف الطريق والحركة المرورية خلال الانتقال من طريق إلى آخر.

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