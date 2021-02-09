وفاة شاب مواطن في استعراض مركبة على الشاطئ

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي الشاب المواطن منصور محمد الشحي، (17 عاماً)، أول من أمس، إثر تدهور مركبة كان يقودها صديقه (17 عاماً)، نتيجة قيام الأخير بحركات استعراضية على شاطئ بحر شعم أقصى شمال إمارة رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة نتيجة استعراض سائقها على شاطئ بحر شعم، ما أدى إلى تدهورها ووفاة راكب نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها وإصابة السائق بإصابات وصفت بالمتوسطة.

وأوضح أنه تم نقل جثمان الشاب المتوفى والمصاب إلى مستشفى شعم القريب من موقع الحادث، وتم تسليم جثمان المتوفى إلى ذويه، فيما تم تحويل السائق المصاب إلى مستشفى صقر الحكومي لاستكمال العلاج والخضوع للرعاية الطبية، وتسلمت الجهات الشرطية المعنية ملف الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب النقبي الأهالي بعدم السماح لأبنائهم ممن لا يحملون رخصاً بقيادة المركبات، مع ضرورة غرس احترام الأنظمة والقوانين المرورية في نفوس الأبناء وحثهم على الابتعاد عن الاستعراض الذي يعرض سلامتهم وأرواحهم للخطر، مضيفاً أن شرطة رأس الخيمة حريصة على نشر الثقافة والتوعية المرورية بين فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين لوقف نزف الدماء على الطرق والحد من تكرار وقوع الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

يذكر أن الشاب منصور الشحي نجا من حادث تصادم مركبة كان يقودها شقيقه حسن (20 عاماً)، مع شاحنة في شهر فبراير الماضي، وأسفر الحادث عن وفاة شقيقه وتعرضه لإصابات متوسطة.

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