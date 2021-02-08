مواطن يلحق بشقيقه بعد عام على نجاته من حادث مروري

المصدر: مصباح أمين- رأس الخيمة

لحق المواطن منصور محمد الشحي (17 عاماً)، أول من أمس، بشقيقه حسن (20 عاماً)، إثر وفاته بحادث تدهور مركبة، بعد قيام صديقه بحركات استعراضية على شاطئ شعم شمال رأس الخيمة.

وكان منصور نجا من حادث تصادم مركبة كان يقودها شقيقه حسن، بشاحنة ثقيلة على طريق خورخوير شمال رأس الخيمة في فبراير 2020، ما أدى إلى إصابة حسن بإصابات متفاوتة، ووفاة شقيقه متأثراً بإصابات بليغة.

وقال زيد الشحي، شقيق المتوفي، لـ «الإمارات اليوم»، إن والديه فجعا أول من أمس بوفاة ابنهما الثاني في حادث مروري، بعد عام على وفاة ابنهم الأول حسن في فبراير 2020، لافتاً إلى أن والديه أصيبا بحزن كبير لوفاة منصور الذي يدرس بالصف الثاني عشر في مدرسة شعم الثانوية للبنين.

وأوضح أن أسرته تتكون من أربعة ذكور، حيث فقدت اثنين في حادثين مروريين متفاوتين، لذا يجب على جميع السائقين والشباب الالتزام بقواعد السير والمرور، حماية لأرواحهم والآخرين.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي: «غرفة العمليات تلقت بلاغاً، يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة، نتيجة استعراض سائقها على شاطئ بحر شعم، ما أدى إلى وفاة راكب، نتيجة الإصابات البليغة التي تعرَّض لها، وإصابة السائق بإصابات متوسطة».

وأضاف: «تم نقل جثة الشاب المتوفى والمصاب إلى مستشفى شعم بواسطة سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى القريبة من موقع الحادث، وتم تسليم جثمان المتوفى إلى ذويه، لإقامة مراسم الدفن، فيما تم تحويل السائق المصاب إلى مستشفى صقر الحكومي لاستكمال العلاج والخضوع للرعاية الطبية وتسلمت الجهات الشرطية المعنية ملف الحادث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشار النقبي، إلى أنه يجب على أولياء الأمور عدم السماح لأبنائهم ممن لا يحملون رخص قيادة المركبات بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة غرس احترام الأنظمة والقوانين المرورية في نفوس أبنائهم، وحثهم على الابتعاد عن القيام بأي سلوكيات أو استعراضات تعرض سلامتهم وأرواحهم للخطر.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة حريصة على نشر الثقافة والتوعية المرورية بين فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين لوقف نزيف الدماء على الطرقات والحد من تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء.

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