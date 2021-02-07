1000 شخص أبلغوا شرطة دبي عن مخالفين للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

المصدر: محمد فودة-دبي

تجاوب عدد كبير من أفراد الجمهور مع دعوة شرطة دبي للإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتلقت أكثر من ألف بلاغ من الجمهور ضد أشخاص لم يلتزموا بالتدابير الوقائية خلال الأسبوع الماضي فقط.

وناشدت شرطة دبي أفراد المجتمع بتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم 901 أو عبر خدمة "عين الشرطة" لمستخدمي التطبيق الذكي.

50 ألف درهم لمخالفي الإجراءت الإحترازية في حفل على يخت بدبي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news