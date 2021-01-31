جنايات دبي تصدر حكماً بحق مغني الراب الشهير ونجم انستغرام "الدايلر"

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر والإبعاد بحق مغني راب خليجي شهير وأحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في الخليج يدعى "ع.ب.أ" الشهير باسم "الدايلر "، والذي يعيش حياة المليونيرات رغم حداثة سنة، واتهم بزراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش إذ عثر لديه على ثلاث نبتات خضراء اللون، وجهاز يستخدم في الزراعة، كما ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، واتهم أيضاً بتسهيل التعاطي لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم الذي تجاوز لتوه الثامنة عشر من عمره بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، فألقي القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتين، وبتفتيش شقته عثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، لكن المفاجأة كانت في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

وأفاد المتهم الأول "الدايلر" بأن المتهم الثاني في القضية هو الذي جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص بإحدى الحفلات لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته، كما أقر بتزويد المتهمة الرابعة "حدث دون الثامنة عشر" بمخدر الحشيش مرتين دون مقابل.

فيما ذكر متهم آخر في القضية بأن مخدر الحشيش المضبوط في شقة "الدايلر" عائد له، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة المتهم الأول مقابل مبالغ مالية اشتركوا فيها.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن المتهمة الرابعة محالة إلى محكمة الأحداث، وقد زودها المتهم الأول بمخدر الحشيش مرتين خلال شهر دون مقابل مادي، لافتاً إلى أن عملية القبض طالت شخصاً آخر عثر داخل مركبته على كمية من مخدر الحشيش داخل علبة بلاستيكية أخفاها تحت كرسي السائق، وأقر الأخير بأنه حصل عليها من شخص آسيوي مجهول الهوية متواجد خارج الدولة باعه إياها عبر تطبيق واتس، بأسلوب يلجأ إليه مروجو المخدرات في الفترة الأخيرة، بإرسال مكان وجود المخدر عبر خدمة تحديد المواقع ثم يحول إليه المشتري النقود من خلال أحد مكاتب الصرافة دون أن يتقابلا، لافتاً إلى أنه أعاد بيع المخدرات للمتهم الثاني الذي ضبط في شقة الدايلر مقابل مبلغ أكبر.

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