شرطة رأس الخيمة تنقذ آسيوياً أصيب في وادي «ضاية»

المصدر: رأس الخيمة- الإمارات اليوم

أنقذ فريق متخصص من جناح الجو والإسعاف والإنقاذ في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، آسيوياً، في العقد الثالث من العمر، تعرض لإصابة خلال رحلة جبلية في وادي «ضاية».

وأفاد رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، بأن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً، يفيد بتعرض رجل آسيوي لإصابة خلال رحلة استكشافية بوادي «ضاية»، وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص من الإسعاف والإنقاذ، وجناح الجو، وإرساله عبر مروحية إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم والعون اللازم، وتم مسح منطقة وادي ضاية، وتحديد موقع المصاب، وتقديم الإسعافات الأولية له، ونقله إلى مستشفى صقر لاستكمال العلاج.

وأشاد اليمّاحي بتعاون أهالي ومواطني منطقة وادي ضاية مع فريق شرطة رأس الخيمة في إنقاذ المصاب، مثمناً وعيهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية اتجاه جميع الأفراد باختلاف أعراقهم وثقافاتهم، وحرصهم واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني للجميع دون تمييز، مناشداً الزوّار والسائحين أخذ الحيطة والحذر.

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