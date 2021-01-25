شرطة رأس الخيمة تنقذ آسيوياً تعرض لإصابة خلال رحلة جبلية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنقذ فريق متخصص مشكل من قسم جناح الجو، وقسم الإسعاف والإنقاذ في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمساعدة بعض الأهالي، آسيوياً، في العقد الثالث من العمر، تعرض لإصابة خلال رحلة جبلية في وادي "ضاية" بإمارة رأس الخيمة.

وأوضح رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بتعرض رجل آسيوي لإصابة خلال رحلة استكشافية بوادي "ضاية"، وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص من رجال الإسعاف والإنقاذ، ورجال جناح الجو، وإرسالهم عبر مروحية شرطة رأس الخيمة إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم والعون اللازم، حيث تم مسح منطقة وادي ضاية، وتحديد موقع المصاب، وتقديم الإسعافات الأولية له، ثم تم نقله إلى مستشفى صقر لاستكمال العلاج اللازم.

وأشاد العقيد طيّار اليمّاحي بتعاون أهالي ومواطني منطقة وادي ضاية، مع فريق شرطة رأس الخيمة المتخصص، في إنقاذ المصاب الآسيوي، مثمناً وعيهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية اتجاه أفراد الجمهور باختلاف أعراقهم وثقافاتهم، وحرصهم واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني للجميع دون تمييز.

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