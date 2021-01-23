حبس 4 شباب أساؤوا إلى أبناء جالية آسيوية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت نيابة جرائم تقنية المعلومات أمراً بضبط وإحضار أربعة شبان، يحملون جنسيات دول عربية، أساؤوا لأبناء جالية آسيوية، وباشرت التحقيقات معهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بناء على التقرير الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام للدولة.

وتضمن التقرير انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، يظهر فيها الشبان الأربعة يسخرون من أفراد من جالية آسيوية بأفعال تشكل جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء على خصوصية الأشخاص باستخدام وسيلة تقنية معلومات، والإخلال بالآداب العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news