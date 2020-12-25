ضبط آسيويَّين أثناء محاولة سرقة دراجة هوائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاملَين آسيويين شرعا في سرقة دراجة هوائية بكسر سلسلة حديدية مستخدمة في إغلاقها، لكن تدخل حارس أمن وأمسك بهما برفقة زميل له، وتم تسليمهما إلى الشرطة.

وقال حارس الأمن، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان على رأس عمله برفقة زميله في العمل، وشاهد شخصين يرتديان الزي المميز لجالية آسيوية، ويحملان آلة قطع حديدية، ما أثار الريبة فيهما، خصوصاً أنهما كانا يحاولان التخفي وعدم لفت الأنظار إليهما، وذلك في نحو الساعة 5:30 من صباح يوم السادس من نوفمبر الماضي. وأضاف أنه راقب المتهمَين من دون أن يشعرا به، وشاهدهما وهما يستخدمان المقص في قطع سلسلة مستخدمة في تثبيت دراجة هوائية، ثم سرقا الدراجة، لكنه لاحقهما مع زميل له، واستطاعا الإمساك بهما وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news