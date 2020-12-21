معلم خمسيني يتحرش بطالبة في حصة «تقوية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات معلماً خمسينياً من جنسية دولة عربية، تحرش بطالبة خليجية (14 عاماً)، ووجهت النيابة العامة إليه تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها سجّلت في دروس تقوية ببعض المواد، وأثناء حضورها حصة في إحدى المواد العلمية، أمسكها المعلم من يدها، وتحسسها بطريقة أثارت الرعب في نفسها، لافتة إلى أنه كان يقول لها «أنا أحبك، وتعالي اجلسي بجانبي».

وأضافت أنها أخبرت والديها بما حدث بعد عودتها إلى المنزل، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، إذ تحسس مناطق أخرى في جسدها سابقاً.

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