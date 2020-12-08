إنقاذ أوروبية تعرضت للإغماء فوق جبل برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نجح طاقم البحث والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة في إنقاذ رجل وزوجته في عقدهما الثالث (أوروبيان)، إثر تعرضهما لرضوض وإنهاك وإغماء الزوجة وفقدانها الوعي أثناء تسلق الجبال بمنطقة الخمد في رأس الخيمة.

وقال رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود رجل وزوجته تعرضا للإنهاك فوق جبال منطقة الخمد، وتعرض الزوجة للإغماء، حيث تم على الفور إرسال طاقم البحث والانقاذ عبر مروحية قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة إلى موقع البلاغ، وتم تقديم العون والإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أنه يجب على مرتادي ومتسلقي المناطق الجبلية والمرتفعات ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء ممارسة هواية التسلق، والحرص على التزود بكل مستلزمات الصحة والسلامة الشخصية، للتمكن من البقاء وقتاً أطول دون فقدان الوعي أو الإغماء في حال التعرض للإنهاك أو ضربات الشمس الشديدة، أو بعض الإصابات الطفيفة، وذلك حتى وصول طاقم البحث والإنقاذ إلى موقع البلاغ وتقديم الدعم اللازم.

وشدد على ضرورة الحذر من تسلق الجبال أثناء ساعات النهار، حيث درجات الحرارة المرتفعة قليلاً، حفاظاً على السلامة العامة.

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