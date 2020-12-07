الخدمات المتنقلة لفحص وتسجيل المركبات بالشارقة تقدم 32 خدمة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

تقدم مبادرة (خدمات المرور والترخيص) المتنقلة التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة 32 خدمة يتم إنجازها في زمن قياسي للمتعاملين، ممن يتعذر عليهم الحضور إلى مراكز الخدمة، كخدمات الفحص وتسجيل ونقل ملكية المركبة، تجديد إصدار رخصة المركبة، وحيازة وتحويل المركبة داخل الدولة، تعديل بيانات ونقل رخصة المركبة، إصدار شهادات الترخيص (شهادة بدون تسجيل)، إصدار رخصة بدل تالف أو بدل فاقد، إلغاء رخصة مركبة، وتغيير بيانات رخصة قيادة المركبة (فحص المركبات، فحص النظر) لرخص القيادة.

وتمركزت سيارات الخدمة المتنقلة أمس السادس من ديسمبر أمام دائرة الطيران المدني بالشارقة، حيث شهدت إقبالاً متزايداً من موظفي حكومة الشارقة، تشمل: دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وجمارك الشارقة، إلى جانب موظفي مطار الشارقة الدولي.

وستجوب مبادرة الخدمات المتنقلة لفحص وتسجيل المركبات إمارة الشارقة في فترات زمنية متواترة، وسوف يتم الإعلان عن الموعد من خلال حسابات شرطة الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها نحو توفير وقت وجهد المتعاملين، وبما يخدم ويحقق مصالحهم بسرعة وسهولة.

وتواصل إدارة ترخيص الآليات والسائقين، مبادرة (خدمات المرور والترخيص)، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، ومركز «تسجيل»، والجابر للنظارات (الشركاء الاستراتيجيين)، من خلال مركز متنقل ومتكامل مزود بأحدث أجهزة الفحص، ومجهز بأحدث تقنيات خدمات المركبات، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الأمان على الطرق، واستجابة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي الى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

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