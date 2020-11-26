إخماد حريق شب في مشغل خياطة بإمارة عجمان

المصدر: عجملن - الإمارات اليوم

تمكنت فرق الإطفاء بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان من إخماد حريق شب في مشغل خياطة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفاد العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد عن وجود حريق في مشغل خياطة بمنطقة الصناعيةالجديدة، وعلى ضوء البلاغ تحركت فرق الإطفاء والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث حيث تبين لنا الحادث عبارة عن احتراق في مشغل الخياطة والملابس وآلات الخياطة ، مشيراً أن الفرق تعاملت مع الحادث وسيطرت عليه في وقت قياسي للحيلولة دون انتقال النيران إلى الأماكن المجاورة للمشغل.

وناشد جميرا المواطنين والمقيمين التطبيق الأمثل لاشتراطات الوقاية والسلامة، وذلك للحد من وقوع الحوادث.

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