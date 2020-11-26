حبس خادمة هدّدت مخدومتها بالقتل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ستة أشهر ثم الإبعاد بحق خادمة (إفريقية)، تبلغ من العمر 27 عاماً، هددت مخدومتها بالقتل ولوّحت في وجهها بسكين.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهمة توجهت إلى المطبخ، واستلت سكيناً، ولوحت به في وجه مخدومتها، مؤكدة أنها ستقتلها وتنتحر، إذا لم تردّ لها هاتفها النقال، فتم القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات بارتكاب جرائم، منها التهديد بالقتل، بالإضافة إلى تمكين رجل (زعمت أنه صديق صديقتها) من دخول منزل المجني عليها، فضلاً عن الاعتداء على خصوصية مخدومتها بتصوير أفراد أسرتها ومنزلها، وإرسال الصور إلى أشخاص عبر تطبيق «واتس أب».

وقالت المجني عليها (موظفة - خليجية) إن المتهمة كانت تعمل لديها لمدة عام وخمسة أشهر، وفي يوم الواقعة طلبت منها تسليم هاتفها النقال الذي اشترته لها، إلا أن الخادمة ماطلت وأخبرتها بأن الهاتف في الغرفة، فتوجهت إلى هناك وفتشت الغرفة حتى عثرت على الهاتف مخفياً وسط ملابسها، فأخذته منها.

وأضافت أنها فوجئت بالمتهمة تتوجه إلى المطبخ وتحضر سكيناً وتهددها بالقتل، ثم الانتحار، إذا لم تردّ لها الهاتف، فأبلغت الشرطة التي حضرت وألقت القبض على الخادمة.

وأشارت المجني عليها إلى أنها فحصت الهاتف أثناء وجود المتهمة في مركز الشرطة، بعد أن حصلت على الرمز السري منها، وصُدمت بتصوير أبنائها وأرجاء المنزل دون علمها، وإرسال الصور إلى أشخاص آخرين عبر تطبيق «واتس أب»، كما تضمنت الصور الموجودة على الهاتف صوراً للخادمة مع رجل داخل المنزل، وحين عرضت عليها الصور وسألتها التزمت الصمت ولم توضح لماذا فعلت ذلك.

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