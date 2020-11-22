حجز 914 مركبة بنظام الحجز الذكي للمركبات في شرطة عجمان

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

حجزت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان 914 مركبة مخالفة عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات منذ إطلاق النظام مطلع يوليو الماضي حتى الآن، وسط إقبال متزايد وإشادة ورضا من المتعاملين نظراً لسهولة وفعالية الخدمة.

وأوضح رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان الرائد راشد حميد بن هندي أنه منذ إطلاق نظام الحجز الذكي للمركبات شهدت الخدمة إقبالاً متزايداً من الجمهور لحجز مركباتهم المخالفة في مواقفهم الخاصة بدلاً من شبك حجز السيارات، مما يتيح إمكانية اعتنائهم بها خلال فترة الحجز

ويحفظها من التأثر بالأوضاع الجوية، مع العلم بأنه يسمح لهم بتشغيلها وتحريكها في محيط ثلاثين متراً من مكان الحجز.

وأشار رئيس قسم المباحث والضبط المروري بأن 85% من المركبات المحجوزة حجزت بسبب مخالفة قطع الإشارة الضوئية، تليها مخالفة السرعة الزائدة، موضحاً أن رسوم الخدمة هي 500 درهم للشهر الأول، بالإضافة لـ 100 درهم لكل شهر إضافي.

وأضاف الرائد راشد حميد بن هندي أنه بإمكان المتعامل طلب الخدمة من خلال الحضور بمركبته إلى مركز خدمات المرور والترخيص وتقديم الطلب، ثم يقوم فريق تقني بتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي ونظام المراقبة على مدار الساعة، وفي حال تحريك المركبة لأكثر من 30 متراً تفرض على المركبة غرامة مالية ومدة حجز جديدة.

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