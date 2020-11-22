شرطة دبي تُحبط مخطط عصابة دولية لترويج 123 كيلوغراماً من الكريستال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي مُخطط عصابة دولية مُنظمة، حاولت إدخال 123 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة إلى الدولة عبر أحد المنافذ، وذلك بإخفائها أسفل حاوية «براد» تحمل فواكه وخضراوات قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وألقت شرطة دبي خلال العملية التي أطلقت عليها اسم «البراد» القبض على ثلاثة من أفراد العصابة مُتلبسين أثناء سعيهم إلى إخراج السموم المخدرة من أسفل الحاوية، بناءً على تعليمات زعيمهم المتواجد في دولة آسيوية، تمهيداً لنقلها وترويجها.

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، أن عملية «البراد» تأتي في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي التي تعمل باستمرار لإحباط مُخططات تجار ومروجي المخدرات الساعين لنشر سمومهم بين الشباب، مشيراً إلى أن مجتمع الإمارات خط أحمر، ورجال مكافحة المخدرات سيقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن فريق العمل تمكن من إلقاء القبض على أفراد العصابة مُتلبسين بجرمهم، بفضل جهود وتعاون القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجهود جمارك الشارقة.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد محمد ثاني حارب، إن «معلومات موثوقة المصدر أفادت بأن تشكيلاً عصابياً من الجنسية الآسيوية موجود داخل الدولة ينتظر وصول كمية من المخدرات عبر أحد المنافذ البحرية، مُخبأة بحاوية مُخصصة لنقل الفواكه والخضراوات (براد)، بهدف ترويجها ونشر سمومها بين الشباب».

وأضاف: «تم تشكيل فريق عمل مُتخصص وتوزيع الأفراد على مناطق متفرقة ومدروسة لعدم ترك أي ثغرة قد ينفذ منها ضعاف النفوس ويفلتون من قبضة القانون، وتم أخذ الإجراءات القانونية بإصدار إذن من النيابة العامة بدبي بضبط وتفتيش المتهمين، إضافة لتفتيش مركباتهم ومقر سكنهم».

وأكد أن تاجر الفواكه والخضراوات حضر إلى المنفذ البحري واستلم حاوية «البراد» وقام بتفريغ الفواكه والخضار في السوق، لكنه كان يجهل أن العصابة استغلت حاويته ووضعت في أسفلها 123 كيلوغراماً من مخدر الكريستال بعد أن أخفوها بأحد المخابئ السرية قبل وصولها للدولة بصورة احترافية ودقيقة.

وتابع: خضع «البراد» لرقابة مكثفة ودقيقة من قبل فريق العمل إلى أن استشعر رجال الشرطة في إحدى الليالي تحركات مريبة من قبل ثلاثة أشخاص ترددوا على مكان «البراد»، وقرروا فتحه وتفريغ محتواه من السموم، فتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بجرمهم، لافتاً إلى أن فريق العمل تصدى بشجاعة لمحاولة هروب أفراد العصابة، وتم إحكام السيطرة عليهم بفضل الشجاعة والانتشار السريع لفرق العمل.

وأشار إلى أن المتهمين أفادوا بأنهم يتلقون تعليماتهم من زعيمهم المتواجد بدولة آسيوية، حيث طلب منهم إخراج الكمية وإخفاءها أياماً عدة إلى حين ورود معلومات جديدة بكيفية تسليمها لشخص آخر، مؤكدين أنهم قاموا بتنفيذ العملية مقابل حصولهم على 12 ألف درهم، والتي كانت كفيلة بزجهم وراء القضبان.

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