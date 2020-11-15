إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بالاختناق نتيجة حادث حريق بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

تعاملت فرق الدفاع المدني بالشارقة مع حادث حريق أدى إلى اختناق 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة تأثرهم بدخان الحريق الذي نشب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة البطنية، صباح اليوم، أذ تم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية جيدة ومستقرة وخرجوا من المستشفى.

وتفصيلا، أكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوقوع حادث حريق في شقه في الدور الثاني بالبطينة، الساعه 11 وعشر دقايق من صباح اليوم الأحد، وعلى أثره تم تحريك فرقة من مركز الإدارة وسمنان للتعامل مع الحادث، وتم السيطرة عليه، ونتج عن الحادث إصابة خمسة أفراد من عائله واحدة باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى عن طريق الإسعاف الوطني وحالتهم الصحية جيدة.

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