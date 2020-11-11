%49 انخفاض الحوادث المرورية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كَشف فرع الإحصاء المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية خلال الأشهر الـ10 الماضية بنحو 49%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، إنه ووفقاً للأرقام الإحصائية، فإن عدد الحوادث منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر بلغ 271 حادثاً بإصابات، مقابل 532 حادثاً بإصابات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكداً أن ذلك الانخفاض يعود إلى النتائج المتحققة لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أماناً، وما احتوته من مبادرات وحملات وبرامج توعية مختلفة، أسهمت بشكل إيجابي في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، والالتزام بقوانين السير والمرور واحترام الطريق، ما أسهم في خفض مؤشر الحوادث المرورية.

وأضاف أن انخفاض الحوادث يعود أيضاً إلى الجهود التي تؤديها القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحسين مستويات السلامة المرورية، من خلال تكثيف عدد الدوريات المرورية لإحكام الرقابة على الطرق، وضمان انسيابية الحركة المرورية، مع ازدياد الكثافة السكانية بالإمارة، إلى جانب تطبيق خطة السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق عبر تحليل الإحصاءات المرورية والحوادث، التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق، للوصول إلى رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع إلى مزيد من التعاون مع الأجهزة الشرطية، بالالتزام بكل الضوابط والإجراءات والتدابير، خصوصاً مرتادي المناطق البرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news