إنقاذ أسرة مواطنة علقت بجبال رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنقذ فريق البحث والإنقاذ بقسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، مواطناً وأسرته علقوا في منطقة جبلية، وتعرضوا لإجهاد وإعياء خلال رحلة في منطقة الغيل بوادي قداعة.

وقال رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، العقيد طيار سعيد اليمّاحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود أسرة عالقة بمنطقة جبلية في منطقة الغيل بوادي قداعة، وتم على الفور إرسال فريق من قسم جناح الجو إلى موقع البلاغ، وسط وعورة شديدة في المنطقة، وتم الوصول إلى موقع البلاغ، وتقديم العون والمساعدة للأسرة المكونة من خمسة أفراد، ونقلهم إلى المستشفى لإجراء اللازم والاطمئنان عليهم.

وأوضح أنه على الرغم من وعورة المنطقة الجبلية إلا أن الفريق نفذ عملية الإنقاذ بمهارة وكفاءة عاليتين، وتبينت إصابة رب الأسرة بإصابات بسيطة، فتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن فريق البحث والإنقاذ في قسم جناح الجو ينفذ مهام إنقاذ أفراد الجمهور ممن يتعرضون لحالات إعياء وإغماء وفقدان الطريق في المناطق الوعرة المختلفة، أثناء تسلق الجبال، وغيرها من الحالات الأخرى، لافتاً إلى أن الفريق يحرص على تسخير طاقاته لتقليل زمن الاستجابة لنداءات الجمهور من مواطنين ومقيمين وزوّار، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الشعور بالأمن.

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