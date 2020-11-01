وفاة طفل بحادث تدهور مركبة يقودها صبي دون رخصة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي طفل مواطن (12 سنة)، وأصيب طفلان آخران (13 سنة، و11 عاماً)، إثر وقوع حادث انحراف وتدهور مركبة كان يقودها (أحد المصابين)، لا يحمل رخصة قيادة، مساء الخميس الماضي، في منطقة الغيل برأس الخيمة.

وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن «غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس الماضي عن انحراف وتدهور مركبة على شارع غير معبد، ويفتقر للإنارة في منطقة الغيل الواقعة في المناطق الجنوبية برأس الخيمة، ما أسفر عن وفاة طفل مواطن يبلغ من العمر 12 سنة».

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ، تم إرسال دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تبين تدهور المركبة التي كان يقودها أحد الأطفال الثلاثة، بعد انحرافها بشكل مفاجئ عن مسارها، ما أسفر عن وفاة طفل، وإصابة السائق بإصابات بليغة، وإصابة الطفل الثالث بإصابات طفيفة، وتعرض المركبة لأضرار مادية جسيمة.

وأوضح أنه «على الفور، تم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى الذيد الحكومي التابع لإمارة الشارقة، حيث تم إدخال السائق إلى وحدة العناية الفائقة، وتم تقديم العلاج المناسب للمصاب الآخر الذي غادر المستشفى، كما تم تسليم جثمان المتوفى إلى ذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة».

وقال: «على أولياء الأمور ضرورة القيام بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم، وعدم السماح لهم بقيادة المركبات قبل الحصول على رخص السياقة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع المركبة، والإلمام بفنون وأسس قيادتها، منعاً لتكرار وقوع الحوادث المرورية المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء».

وتابع: «يجب عليهم متابعة أبنائهم، والحرص على سلامتهم وحياتهم من مخاطر الحوادث المرورية التي تمثل خطراً حقيقياً يتربص بهم، إضافة إلى كون قيادة المركبة من دون الحصول على رخصة تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المرورية، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات يتم توقيعها بحقه».

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